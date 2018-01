Novým primátorem Karviné je sociální demokrat Jan Wolf. Nahradil spolustraníka Tomáše Hanzela

Datum a místo narození: 28. července 1968 v Karviné. Vzdělání: vystudoval Vysokou školu Báňskou v Ostravě, fakultu ekonomickou. Dosavadní funkce: první náměstek primátora Karviné (od 2006, první náměstek od 2014). Praxe: v roce 1994 začal pracovat v bankovnictví, kde zůstal až do roku 2006, naposledy jako ředitel pobočky České spořitelny v Karviné. Rodina: je ženatý, má dvě děti. Ostatní: Jako náměstek měl kompetence ekonomického a investičního náměstka, k jeho povinnostem v předchozích volebních obdobích patřilo například i krizové řízení či dozor nad prací městské policie. Jako své koníčky uvádí fotbal, tenis a cykloturistiku.

Hanzel, který v čele Karviné stál od roku 2006 a zároveň je i krajským šéfem ČSSD, doufá, že léta praxe v obecní samosprávě mu ve sněmovně pomohou prosazovat zákony prospěšné městům a obcím. „Jsem přesvědčen i po té krátké době v Poslanecké sněmovně, že vykonávat dvě takto politicky exponované funkce prostě není možné. Jestli někdo říká, že to jde, tak je to asi superman,“ uvedl odstupující primátor.

„Výhodou pro mě je, že jsem tady těch 11 let byl a to město si myslím znám dokonale.“

Hanzel před svou rezignací shrnul, co se během jeho působení ve funkci podařilo vybudovat. Připomněl, že v roce 2006 činil dluh města 1,38 miliardy korun, aktuálně je to 150 milionů korun. Rezervy na účtech města byly při příchodu Hanzela zhruba 9,6 milionu korun, nyní to je 661 milionů korun.

Na volbě se dohodly ČSSD a KSČM

Nová volba primátora Karviné je výsledkem dodatku ke koaliční smlouvě mezi ČSSD a KSČM, který byl podepsán v prosinci. Na jeho základě byl Hanzel nově zvolen neuvolněným radním. Radních tak stejně jako dosud zůstává 11 a jeden post náměstka primátora zůstane do komunálních voleb neobsazen. Prvním náměstkem primátora se po Wolfovi stal Karel Wiewiórka (KSČM). V radě tedy zasedne opět šest členů ČSSD a pět z KSČM.

Novému primátorovi Wolfovi zastupitelstvo ponechalo kompetence ekonomického a investičního náměstka, přibyly mu například povinnosti zastupovat město navenek a krizové řízení. Nově bude přímo dohlížet na práci městské policie, což dosud vykonával její ředitel Petr Bičej (ČSSD) z pozice neuvolněného radního města. Stávajícím třem náměstkům zůstanou jejich kompetence beze změn.

Devětačtyřicetiletý Wolf je vzděláním ekonom, má 14 let praxe v bankovním sektoru na různých manažerských pozicích. Náměstkem primátora Karviné byl zvolen poprvé v roce 2006 a poté v letech 2010 a 2014, kdy byl prvním náměstkem. Wolf je ženatý a má dvě děti.