Krevní centrum ve Frýdku-Místku nabízí jedinečný test. HIV i žloutenku odhalí bleskurychle

– podmínkou pro odběr krve je dobrý zdravotní stav dárce

– věk 18–65 let (u prvodárců do 60 roků)

– hmotnost nad 50 kg



K odběru může člověk přijít, jen když se cítí zcela zdráv. I při mírných potížích, jako rýma, opar na rtu, lehký pocit mrazení, pocit ztuhlosti svalů, může být v krvi přítomen virus. Ten může u imunitně oslabeného příjemce krve způsobit smrtelně končící onemocnění.

Krev se nesmí odebírat u lidí, kteří žijí tzv. rizikovým způsobem.

A dále u lidí, kteří prodělali následující nemoci:

mimoplicní tuberkulózu,

některé tropické nemoci,

nemoci srdce a cév – hypertenzní nemoc od II. stadia, ischemická choroba srdce, srdeční nedostatečnost, poruchy srdečního rytmu, revmatická horečka s následky, cévní mozková příhoda, tepenná trombóza, opakovaná žilní trombóza,

chronické těžší choroby žaludku, střev, slinivky, ledvin, plic, chronický zánět průdušek,

výrazné poruchy žláz s vnitřní sekrecí, cukrovka, výrazné poruchy tukového hospodářství,

závažná alergická onemocnění, astma, anafylaxe,

autoimunitní choroby, systémové revmatické choroby, systémové choroby pojiva,

kožní nemoci – generalizované, chronické zánětlivé, ekzém při rozsáhlém postižení nebo je-li v místě vpichu pro odběr krve (loketní jamce),

nemoci krvetvorby a krvácivé choroby, (trombofilní stav – vyloučení jen z přístrojových odběrů),

zhoubné nádory,

degenerativní a zánětlivá onemocnění nervová, spongiformní encephalopatie v rodině, psychózy, výrazná slabomyslnost, závislosti (alkohol, drogy), dlouhodobé užívání psychofarmak, epilepsie,

choroby neznámé etiologie, glaukom, hluboké záněty rohovky, záněty cévnatky, retinopathie,

stav po odstranění sleziny nebo jiného orgánu, jestliže má nepříznivý vliv na zdravotní stav,

stav po transplantaci rohovky a tvrdé pleny mozkové,

zvětšené mízní uzliny s nejasnou diagnózou,

léčba růstovým hormonem nebo jinými extrakty z podvěsku mozkového,

užívání léků obsahujících etretinát nebo acitretin,

pobyt delší než půl roku ve Velké Británii anebo Francii v letech 1980–1996, nebo přijetí transfuze tamtéž (bez časového omezení),

pobyt mimo Evropu (mimo malarické oblasti s rizikem malárie) – 4 týdny

prokázané nosičství virů žloutenek, HIV (též u sexuálních partnerů) a jiných infekcí.

Kdy je nutný odklad odběru?

– těhotenství a kojení – odběr za 6 měsíců po porodu (za předpokladu skončení kojení) nebo ukončení těhotenství,

– chirurgický výkon s hospitalizací – minimálně 6 měsíců,

– přijetí transfuze nebo léčba krevními přípravky – 6 měsíců,

– ambulantní chirurgický výkon a trhání zubu – minimálně 1 týden,

– stomatologické ošetření (plomba) – do následujícího dne, není-li zánětlivá komplikace,

– endoskopické vyšetření a léčba pomocí katétru – 6 měsíců,

– akutní glomerulonefritis 0 odběr za 5 let po vyléčení,

– revmatická horečka bez následků – za 2 roky po uzdravení nebo za 5 let po poslední opakované atace,

– vředová choroba žaludku a dvanáctníku – odběr za 6 měsíců po skončení,

– žilní trombóza – za 6 měsíců po skončení antikoagulační léčby,

– kapavka, syfilis a sledování pro pohlavní chorobu – odběr za 1 rok po vyléčení,

– sepse – odběr za 1 rok po vyléčení,

– virová hepatitida A a infekční mononukleóza – odběr za rok po vyléčení,

– plicní tuberkulóza – za 2 roky po vyléčení (vyřazení z evidence plicního střediska),

– osteomyelitis 0 odběr za 2 roky po vyléčení,

– toxoplazmóza – 6 měsíců po vyléčení,

– borelióza, brucelóza, tularemie, listerióza – odběr nejdříve za 2 roky po uzdravení,

– různá horečnatá onemocnění, průjmy, infekční onemocnění,

– jiná – odběr za 14 dní až 6 měsíců, dle průběhu rekonvalescence, po vyléčení břišního tyfu a paratyfu odběr za 1 rok, bylo-li vyloučeno bacilonosičství,

– úzký kontakt s nemocným s virovou hepatitidou B a C nebo nosičem viru - odběr za 6 měsíců,

– jednorázová riziková příhoda (viz poučení dárce krve) – odběr nejdříve za rok,

– přisáté klíště - 4 týdny, – po návratu z tropů, malarických oblastí a některých zemí mimo Evropu – 6 měsíců,

– potřísnění sliznice nebo poraněné kůže cizími tělesnými tekutinami – 6 měsíců,

– tetování, piercing, akupunktura mimo zdravotnické zařízení – 6 měsíců,

– pobyt v nápravném zařízení – 6 měsíců,

– užívání léků obsahujících isotretunoin (např. Roaccutane) nebo finasterid (např. Proscar, Penester) – 1 měsíc,

– očkování živými vakcínami – 4 týdny,

– očkování proti hepatitidě B – doporučujeme za měsíc (Přítomnost očkovací látky v krvi by mohla zkreslit výsledek laboratorního vyšetření, které po odběru provádíme.),

– fixace pevným obvazem (sádrou) – do odstranění, neoperovaná zlomenina – do zhojení