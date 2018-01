Lidem v malých městech stále chybí bankomaty. Vyjednávání s bankami trvají roky

Lanžhot na Břeclavsku bankomat s bankami vyjednával tři roky. Letos se podařilo s bankou uzavřít smlouvu. „Obraceli jsme se na všechny větší bankovní ústavy. Nakonec se nám podařilo podmínky domluvit tak, že to obec nebude stát ani korunu, kromě toho, že jsme vybudovali tady technické zázemí pro umístění tohoto přístroje,“ popsal starosta Lanžhota Ladislav Straka (Volba pro Lanžhot).

V Dolních Bojanovicích jednají o bankomatu 10 let

V Jihomoravském kraji je v současné době zhruba pět set padesát výběrových míst. Ve Zlínském kraji pak téměř dvě stě sedmdesát. Bankomat chtějí například už sedm let v Drnovicích na Vyškovsku nebo v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku.

V Dolních Bojanovicích žije tři tisíce obyvatel. Nejbližší bankomat je osm kilometrů daleko. O jeho umístění v obci jedná její vedení už deset let, zatím ale bez úspěchu. „Ztroskotalo to na tom, že bychom museli garantovat určitý počet výběrů měsíčně, a pokud by nebyly tyto výběry uskutečněné, tak bychom museli doplatit sto tisíc korun ročně,“ řekla starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmannová (KDU-ČSL). Zatímco mladší lidé si zvykli na internetové bankovnictví, možnost vybírání peněz chybí hlavně těm starším.

Aby obec zjistila, jaký je opravdový zájem obyvatel o bankomat, vypsala anketu, až podle výsledků uvidí, jestli bude s bankami jednat dál.