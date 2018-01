Olomoucké muzeum vystaví skrývaný unikát: Posmrtnou masku Štefánika

Jeden z trojice „zakladatelů“ samostatného československého státu Milan Rastislav Štefánik je téměř sto let po své tragické smrti pro naprostou většinu Slováků legendární postavou dějin. Na rozdíl od ostatních významných osobností Slovenska 20. století mají jeho obrazy na stěnách jak „národniari“ ze Slovenské národní strany nebo Matice slovenské, tak i zastánci československé vzájemnosti. Zatímco pro nacionalisty je Štefánik zrazeným vlastencem, pro bývalé „federalisty“ je nejvýznamnějším reprezentantem myšlenky politického spojenectví Čechů a Slováků.

Milan Rastislav Štefánik se narodil 21. července 1880 v Košariskách na západním Slovensku v rodině evangelického pastora. Po absolvování bratislavského lycea odešel v osmnácti letech do Prahy. Tam nejprve studoval stavební inženýrství na Českém vysokém učení technickém, po třech letech přestoupil na Filozofickou fakultu, kde roku 1904 promoval z astronomie.

V Praze se Štefánik poprvé setkal s tehdejším univerzitním profesorem a pozdějším prvním československým prezidentem T. G. Masarykem. Vystupoval ve spolku slovenských studentů Detvan a podporoval hnutí hlasistů, kteří prosazovali národní jednotu Čechů a Slováků.

Po ukončení studií Štefánik odešel do Paříže, kde se pokusil prosadit se na poli astronomie. Finanční problémy, které jej tížily na počátku jeho pobytu ve Francii, se podařilo zažehnat po setkání se zakladatelem astrofyziky profesorem Julesem Janssenem, ředitelem hvězdárny v Meudonu.

Pod Janssenovým vedením si Štefánik vysloužil první uznání ve vědeckých kruzích, když strávil dva týdny na provizorní hvězdárně na vrcholu Mont Blanku. Následovaly další expedice a pozorování ve Španělsku, Turkestánu, Tahiti, Brazílii a Ekvádoru. Štefánik se na svých cestách ale nezabýval pouze astronomií, ale pracoval také pro politické a obchodní zájmy francouzské vlády. Za úspěchy v tajné diplomacii byl v roce 1912 odměněn francouzským státním občanstvím a o dva roky později byl vyznamenán křížem Čestné legie.

Pro poutavá vyprávění o dalekých cestách a značný osobní šarm si Štefánik brzy získal oblibu v pařížských salónech. Velké úspěchy prý slavil zejména u společensky vysoce postavených dam. Jeho nezkrotný elán ale po celý život omezovalo vleklé onemocnění žaludku.

Vzápětí po vypuknutí 1. světové války se Štefánik přihlásil do služeb francouzské armády. Po absolvování pilotní školy kromě bojových letů organizoval meteorologickou službu pro vojenské účely. Po zranění v Srbsku v listopadu 1915 a opakovaných zdravotních komplikacích musel z vojenské fronty odejít. Po návratu do Paříže v prosinci 1915 se setkal s Edvardem Benešem a s T. G. Masarykem a začal působit v československém zahraničním odboji.

Jako spoluzakladatel a místopředseda Národní rady československé se soustředil na organizování československého zahraničního vojska – legií. Štefánikovo charisma otevíralo brány vysokých francouzských politiků zpočátku téměř neznámé myšlence samostatného Československa. Kromě toho Štefánik získával pro Masarykovu ideu politiky a dobrovolníky v Rusku, Spojených státech a Itálii. Současně postupoval ve vojenském žebříčku, v červnu 1918 byl jmenován generálem francouzské armády.

O vyhlášení samostatnosti Československa a o svém jmenování do funkce ministra vojenství se Štefánik dozvěděl na cestě do Ruska, kde řešil problém návratu legionářů, kteří obsadili sibiřskou magistrálu. Na počátku roku 1919 odjel na mírová jednání do Versailles, poté v Itálii zajišťoval přepravu československých vojáků do nové republiky.

Budoucnost Štefánikova působení v republice, k jejímuž zrození významně přispěl, byla nejasná. Zatímco Štefánik pobýval v Rusku, všechny důležité politické funkce v Praze byly obsazeny. Prezidentem Československa se stal Masaryk, předsedou vlády Karel Kramář, ministrem zahraničí Beneš a ministrem národní obrany národní socialista Václav Klofáč.

Sám Štefánik chtěl údajně s politickou kariérou skončit a věnovat se nadále astronomii, ale dramatické události prvních měsíců po vyhlášení samostatnosti (třenice mezi francouzskou a italskou vojenskou misí, ohrožování jižního Maďarska komunistickými povstalci Bély Kuna) vyžadovaly jeho přítomnost v zemi. Živý se ale Štefánik do Československa již nevrátil. Dne 4. května 1919 zahynul při pádu letounu ve Vajnorech u Bratislavy.