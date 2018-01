Vietnamský gang měl prodávat marihuanu. Podle žalobce jí vypěstoval na 70 kilogramů

Za to mu na rozdíl od ostatních hrozí poloviční trest, to znamená 4 až 6 let vězení. Ostatní z gangu k obchodům s drogami nevypovídají.

Jen polovina zemí v EU počítá ve svých protidrogových strategiích i s takzvaně legálními drogami, jako jsou tabák a alkohol, případně s hazardem. „V oblasti drog legálních kralujeme předním příčkám co do počtu rizikových uživatelů, a to zejména v pití a kouření u dětí a mladistvých,“ dodal Vobořil.

Také ze zprávy o stavu drog v ČR za rok 2016 vyplývá, že dlouhodobě nejužívanější českou nelegální drogou jsou konopné látky, které někdy v životě vyzkoušela přibližně čtvrtina lidí, v posledním roce téměř desetina a za poslední měsíc skoro šest procent dospělé populace. Počet problémových uživatelů je až 120 tisíc.

V posledních letech sice významně klesl počet dospívajících a dospělých do 24 let užívajících konopné látky, stále je to však u této skupiny okolo dvaceti procent uživatelů. Obliba konopí naopak výrazněji roste v další věkové skupině 25 až 34 let, uvádí studie.