Trolejbus v Brně narazil do sloupu. Řidič a tři lidé jsou zranění

Trolejbusová linka číslo 31 končí ve Slatině, do Šlapanic dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Lukšové šlo o trolejbus jedoucí ve směru do centra, havaroval u zastávky Hraničky. „Náhradní autobusy jezdí odklonem přes Bedřichovice,“ řekla mluvčí dopravního podniku. Náhradní autobusy jezdily odklonem přes Bedřichovice, a to zhruba do 12:30. Poté byla silnice do Šlapanic opět zcela průjezdná.

Při nehodě se zranil řidič a tři cestující.„Všichni utrpěli lehká zranění,“ uvedla mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková. Čtyřiapadesátiletého řidiče vyprošťovali hasiči, záchranná služba ho převezla do Fakultní nemocnice u svaté Anny, staršího muže a ženu středního věku do Vojenské nemocnice. Lehce zraněna byla i školačka, záchranáři ji ošetřili na místě.

„Trolejbus narazil do sloupu, příčinu nehody vyšetřujeme,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Podle něj byl řidič zaklíněný, zranění jsou i dva cestující.