Prahu ochromí série výluk a omezení. Zasáhnou dopravní uzly na Muzeu, náměstí Republiky i v Zenklově ulici

Cestující by neměli zapomínat, že podobná omezení jsou již od podzimu také na Andělu a Palmovce, kudy – stejně jako stanicí Náměstí Republiky – vede trasa B. Uzavřené jsou výstupy z metra ke křižovatce Anděl (k dispozici je vestibul Na Knížecí) a k autobusovému terminálu na Palmovce (k dispozici je druhý vestibul pod křižovatkou Palmovka). Omezení na Palmovce by mělo skončit v dubnu, na Andělu v červnu, pod náměstím Republiky počítá dopravní podnik s tím, že vstup do metra otevře až v srpnu.

Muzeum: Přestupní, ale projížděná stanice

Od středy 3. ledna bude pokračovat rekonstrukce stanice Muzeum na trase A. Jednou z nejvytíženějších stanic, která je zároveň přestupní na trasu C, budou zhruba čtyři měsíce projíždět vlaky ve směru do Motola.

Výluka navazuje na loňskou uzavírku stanice v opačném směru, cestující by tedy již měli být „vycvičeni“. Dopravní podnik považuje za náhradní dopravu metro samotné. Cestující, kteří přijíždějí od Depa Hostivař, vystoupí až na Můstku, odkud se vrátí metrem jedoucím v opačném směru na Muzeum, neboť v tomto směru výluka není.

Stejně tak ten, kdo bude chtít cestovat z Muzea směrem na Nemocnici Motol, nastoupí nejprve do vlaku v opačném směru, dojede do stanice Náměstí Míru, a teprve tam přestoupí do metra ve směru, kterým opravdu chce jet. Alternativou může být rovnou dojít na Můstek.

Horní Libeň bude bez tramvají téměř půl roku

Ve středu začne ještě jedna dlouhodobá výluka. Na dosavadní částečné omezení tramvajové dopravy na Elsnicově náměstí navazuje nyní dlouhodobá úplná výluka trati od Palmovky k Bulovce s tím, že se změny dotknou i zbylého úseku téže trati až na Stírku a ovlivní také provoz v Holešovicích a na Žižkově.

„Tato tramvajová trať rekonstrukci opravdu vyžaduje, její stav byl havarijní, o čemž jsme se přesvědčili i v letních měsících, kdy nezvládala náhlé změny teplot,“ zdůraznil technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský. Výluka skončí až v červnu.

/*json*/{"map":{"lat":50.108081334011075,"lng":14.474413972854574,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[{"path":[{"lat":50.10353221438967,"lng":14.473296403884888},{"lat":50.10467452985272,"lng":14.473103284835815},{"lat":50.10579961514008,"lng":14.472813606262207},{"lat":50.10661158687943,"lng":14.472641944885254},{"lat":50.10758524670492,"lng":14.472314715385437},{"lat":50.10805658728386,"lng":14.472191333770752},{"lat":50.108613932931775,"lng":14.472298622131348},{"lat":50.10911966688819,"lng":14.472395181655884},{"lat":50.11012079794962,"lng":14.472207427024841},{"lat":50.110457943905566,"lng":14.472384452819824},{"lat":50.11071252193216,"lng":14.472765326499939},{"lat":50.111139109104975,"lng":14.47372555732727},{"lat":50.11152441038197,"lng":14.474514126777649},{"lat":50.11174802130855,"lng":14.474900364875793},{"lat":50.11233628506708,"lng":14.475635290145874},{"lat":50.1125839729087,"lng":14.475924968719482},{"lat":50.112766297862365,"lng":14.476032257080078},{"lat":50.11340270971269,"lng":14.476262927055359},{"lat":50.11366759215211,"lng":14.476134181022644},{"lat":50.11406319306707,"lng":14.47574257850647},{"lat":50.114293672093304,"lng":14.475334882736206},{"lat":50.11447599053714,"lng":14.474562406539917},{"lat":50.114458790713634,"lng":14.4739830493927},{"lat":50.114273032225746,"lng":14.472910165786743},{"lat":50.11409071300912,"lng":14.471864104270935},{"lat":50.11404599309525,"lng":14.471375942230225},{"lat":50.11416639276822,"lng":14.470839500427246},{"lat":50.11458606926149,"lng":14.470126032829285},{"lat":50.115769399565295,"lng":14.468393325805664},{"lat":50.11601018994149,"lng":14.468087553977966}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Zenklovou ulicí nebudou jezdit linky 3, 10, 24 a noční 95. Linky 3, 24 a 95 budou končit na Palmovce, linka 10 pak na Palmovce změní číslo na 1 a bude pokračovat dále na Petřiny. V noci na středu (asi od 22:30) již začnou první omezení, tehdy ale ještě bude jezdit linka 10 do Ďáblic, ale odklonem přes Holešovice.

Aby se linky dočasně zkrácené na Palmovku na obratiště „vešly“ – a zároveň aby nahradila sloučení dvou linek mezi Palmovkou a Žižkovem do jedné – bude linka 6 naopak prodloužena z Palmovky na Spojovací.

Od středy resp. noci na středu budou v provozu celkem tři náhradní linky. V úseku s úplnou výlukou mezi Palmovkou a Bulovkou budou v denním provozu jezdit autobusy X10, dále přes Vychovatelnu a Kobylisy až na Sídliště Ďáblice bude jezdit zvláštní tramvajová linka 30. V noci pak bude jezdit z Palmovky až do konečné zastávky Vozovna Kobylisy náhradní autobusová linka X95. Zároveň bude posílen provoz linky 17 mezi Výstavištěm Holešovice a Vozovnou Kobylisy.