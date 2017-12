Brno čekají v příštím roce další dopravní uzavírky, rekonstrukce vozovny a rezidentní parkování

Po desetiletích dohadů, odkladů, referend a kampaní by mělo být v příštím roce konečně jasno, kam se přestěhuje hlavní vlakové nádraží. Brněnští i jihomoravští zastupitelé a potom i správa železnic vyberou ze dvou variant, buď pod Petrovem, anebo u řeky.

Právě vzdálenější varianta, tedy poloha u řeky, začíná podle zjištění České televize vyhrávat. U politiků i městského architekta. Ani zastánci varianty pod Petrovem ale nepolevují a spory o polohu nádraží mohou ohrozit i brněnskou koalici.

Nejstarší brněnská vozovna bude mít novou halu

Brněnský dopravní podnik chystá příští rok proměnu pisárecké tramvajové vozovny za 390 milionů korun. Práce mají být hotové v roce 2020. „Nejstarší brněnská vozovna bude mít novou halu pro denní očistu a ošetření tramvají, zastřeší se část kolejí a postaví se myčka,“ řekla mluvčí Dopravního podniku města Brna Barbora Lukšová. Cílem je zjednodušit každodenní manipulaci s vozidly a vylepšit zázemí pro dělníky.

Hala bude vybavená moderními technologiemi pro denní údržbu, které zároveň umožní péči o tramvaje zrychlit po večerním příjezdu do vozovny. Dělníci zde také budou mít nové technologické zázemí pro kontrolu elektrické výzbroje na střeše a pro diagnostiku kol a soukolí.

Zastupitelé kraje rozhodnou o lázních v Pasohlávkách

Změny čekají i zbytek jižní Moravy. Například byvatelé Pasohlávek by se měli konečně dozvědět, jestli jim tady, na dohled od jejich domů, Čínský investor postaví obrovský lázeňský komplex. „Samozřejmě pokud by to nevyšlo, hledali bychom dalšího investora, v současné době nehledáme, protože máme studii, která je zpracovaná, která se vyhodnocuje,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek ( nestr. za ANO)

V sázce je víc než miliarda. Zastupitelé rozhodnou už 15. ledna. I kdyby ale projekt schválili, stavět se nezačne dřív než za dva roky.