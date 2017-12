Hádky pod okny a nepořádek u popelnic. Na soukromé domy v Ostravě-Zábřehu nemá radnice metr

Poničené a vykradené sklepy mají v jednom z bytových domů v ulici Čujkovově opakovaně. Domovník Ladislav Nagy vzpomíná, že dům dřív býval klidný, stejně jako ostatní v této čtvrti. „Býval to nejlepší barák a od té doby jak se to začalo prodávat, tak policajti říkají, že to je dům hrůzy,“ řekl domovník Ladislav Nagy.

Místní obyvatelé mají za to, že situace se zhoršila poté, co některé byty koupili spekulanti a začali je pronajímat problematickým lidem. Vedlo to mimo jiné k poklesu cen bytů v celé lokalitě. „Buďte rádi, že jste tu nebyli před Vánocemi, protože nepořádek byl až k tomu baráku. Nábytek, skříně, postele a já nevím co ještě,“ postěžovala si místní obyvatelka Dana Košařová.