Jihomoravské zásady územního rozvoje stále budí emoce. Kritici připravují kasační stížnost

Podle Petra Firbase by problém přetížení Brna vyřešila silnice D55, která by spojovala Rakousko s Polskem a vedla by přes Břeclav a Přerov. To ale podle hejtmana jihomoravského kraje v situaci, kdy je v Rakousku dálnice přivedená až k hranicím u Mikulova, není možné. „Nedokážu si představit, že by se dálnice D52 z Mikulova do Brna nepostavila,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.