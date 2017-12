Za betlémy na Vysočinu: Třešť znovu láká na unikátní sbírku domácích betlémů

V Třešti na Jihlavsku se otevřela tamní největší atrakce pro turisty: takzvaná Betlémská cesta. Zájemci mohou až do 2. února putovat po městě a navštěvovat rodinné betlémy. Ty jsou k vidění zdarma přímo v domech jejich majitelů, často řezbářů. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet na vlastní ruce, jak by jim to šlo třeba s dlátem. Loni navštívily betlémy v Třešti více než dva tisíce lidí.