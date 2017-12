Na Písecku vystěhovali domov seniorů. Neměl zdravotníky, klienti přitom potřebovali stálou péči

Úřady na situaci upozornila lékařka Barbora Kolářová, která začala do domova pravidelně docházet a viděla zdejší přístup k péči o nemocné. Náznaky, že není vše v pořádku, se však objevovaly i dříve. Písecký deník ostatně napsal, že se zařízení „dlouhodobě netěší dobré pověsti“.

Příbuzný jedné z klientek Jaroslav Krčil popsal ČT, jak žena upadla, ale dočkala se jen velmi zdrženlivého přístupu. „Měla zlomenou nohu v krčku a pan doktor řekl, že to nic není, že je to naražené. V nemocnici pak nadávali, že je to zanedbané,“ vzpomněl Jaroslav Krčil. V domově pak podle něj ošetřoval například údržbář nebo uklízečka.

Jak Domicil aktivních seniorů fungoval, nyní vyšetřuje jak policie, tak i jihočeský krajský úřad. Ten také přislíbil rodinám vystěhovaných klientů pomoc s hledáním volných míst v jiných zařízeních.