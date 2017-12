Bezdoplatková zóna v Kladně. Podle kritiků se celé město prohlásilo za sociálně vyloučenou lokalitu

Nové pravidlo se nevztahuje na lidi, kteří doplatek již dostávají. Kdo se ale přestěhuje, nárok na něj ztratí. „Musí počítat s tím, že doplatek na bydlení v novém bytě jim nebude přiznaný,“ podotkla Petra Hrubá z Člověka v tísni.

Platí to i pro ty, kteří by se stěhovali v rámci města. Kdo by si třeba našel práci a z ubytovny se chtěl přestěhovat do vlastního podnájmu, o příspěvek přijde.

Ripka: Je to válka proti chudým

Platforma pro sociální bydlení tvrdí, že zavedením celoplošného kladenského „ghetta“ dosáhne vedení města přesného opaku toho, co deklaruje. Štěpán Ripka z platformy upozornil, že se 80 procent doplatků na bydlení v Kladně vyplácí do bytu, nejde tedy o onen příslovečný byznys s chudobou, kdy šly státní peníze přímo majitelům bytů.

„Co dnes vidíme, je spíše válka proti chudým lidem. Když si města prolobbují, že příště budou moci třeba zastavit důchody na svém území, tak to udělají,“ míní. Kladenským Ripka doporučil, aby raději využili dotace na vytvoření sociálního bydlení, terénní sociální služby a prevenci.

Kladenský magistrát však Ripkova čísla odmítá. „Drtivá většina příspěvků na bydlení míří majitelům nemovitostí, nikoliv nájemcům,“ uvedl Ladislav Pavlík z tiskového oddělení magistrátu. Zároveň úřad slibuje, že k lidem, kteří nemají peníze na nájem, bude v budoucnu přistupovat individuálně.

Petra Hrubá z Člověka v tísni se naopak obává, že třísky, které létají z káceného lesa, se zaseknou právě do samoživitelek nebo starých lidí. „Počítáme s tím, že se tyto situace budou dít,“ řekla pracovnice humanitární organizace.

Omezení platí i v jiných městech, ale nikde plošně

Kladno není jediné město, které se rozhodlo zákonnou možnost využít. Je ale jediné, které se prohlásilo za jedno velké „ghetto“.

Bohumín vyhlásil tři sociálně vyloučené lokality. Další vznikly na severozápadě Čech – například v Chodově na Sokolovsku se opatření týká asi stovky domácností v oblasti mezi ulicemi Hlavní, Boženy Němcové a náměstím ČSM.

„Do té lokality se během posledního roku přistěhovali lidé, kteří v Chodově nikdy nebydleli. Jsou to problémoví lidé a zejména nepřišli do Chodova, protože by tu chtěli bydlet, pracovat a vzdělávat svoje děti. Přišli jenom proto, že dostali možnost pomocí doplatku na bydlení tady bydlet - z Ústecka, dokonce z Ostravska. Ti lidé podle mě ani nevěděli, do jakého města se stěhují,“ vysvětlil starosta Chodova Patrik Pizinger (HNHRM).

Most považuje za sociálně vyloučenou šestici sídlišť, Jirkov má dvě problémové oblasti bez doplatků. V Sokolově sice uvažovali o celoplošném vyhlášení, nakonec se ale omezení dotklo také pouze tří konkrétních lokalit.