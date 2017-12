Brno schválilo rezidentní parkování. V centru města jej začne testovat v létě

Radnice chce zvýšením cen zaplnit parkovací domy. Jejich kapacita by ale nemusela stačit, jak si vyzkoušel i štáb České televize. Z celkových sedmi set devadesáti osmi míst v ulicích, kde se zvýší cena parkovného, by se v pátek odpoledne do parkovacích domů vešlo jen třicet šest procent aut z ulic.

Cílem opatření podle radnice není vydělat víc peněz. Ze všech automatů v dotčených ulicích teď inkasuje přes dvacet pět milionů korun ročně - o kolik se suma zvýší zatím záleží i na množství aut, které budou v ulicích i přes vyšší cenu parkovat.