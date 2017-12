Vražda policisty na Českobudějovicku opět u soudu. „Byl jsem zdrogovaný,“ brání se odsouzený

„V dané věci bylo podáno dovolání Lukášem Hajným. Spis byl včera odeslán Nejvyššímu soudu do Brna,“ řekla ČT mluvčí Krajského soudu v Českých Budějovicích Ivana Vobejdová.

Hajný útočil loni 18. prosince. Podle ČTK osudný večer vyhrožoval členům své rodiny a napadal je. Jeho matka proto zavolala na tísňovou linku a požádala policii o pomoc. Do domu se dostavila dvoučlenná uniformovaná hlídka z obvodního oddělení, jež vycházela z toho, že mladík je ozbrojen pouze násadou od koštěte. Muž podle svědectví u soudu od dětství zneužíval drogy.

Hajný nejprve udeřil prvního z policistů dřevěnou tyčí do úst, a když na něj hlídka vytáhla teleskopické obušky, bodl druhého z mužů kuchyňským nožem do břicha. Tomuto policistovi zachránila život následná operace, při níž mu lékaři museli odejmout slezinu. Jeho kolegu, kterého Hajný zasáhl nožem zezadu do hrudníku, se zachránit nepodařilo. Po zakrvácení hrudní dutiny zemřel na otok mozku.

Hajný musí pozůstalým uhradit 1,3 milionu korun, dalších více než 400 tisíc má zaplatit pojišťovně. Součástí trestu je také ambulantní protidrogové léčení.