Firma, která chtěla z domů u Staroměstského náměstí udělat hotel Ritz-Carlton, dostala výpověď

Vedení města k ukončení smluv přistoupilo z toho důvodu, že investor nebyl schopný komplex za 15 let zprovoznit. Z budov má půlroční výpovědní lhůtu. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) by hlavní město mohlo budovy zrekonstruovat na byty, které by Praha mohla pronajímat například diplomatům.

Společnost Akroterion chtěla otevřít hotel Ritz-Carlton za dvě miliardy, ale dosud budovy neupravila. Důvodem bylo to, že památkáři měli k rozsahu zásahů do struktury historických domů řadu připomínek. Projekt se na mnoho let zastavil.

„Společnost Akroterion od hl. m. Prahy neobdržela oficiální písemné stanovisko k jednání o ukončení nájemních smluv k projektu hotelu Ritz-Carlton. Po jeho obdržení společnost situaci vyhodnotí a rozhodne o dalších krocích,“ uvedl ve vyjádření mediální zástupce společnosti Akroterion Michal Štefl.