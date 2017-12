Místo po brněnské tržnici na Pohořelci je prázdné. Spory o stánky pokračují

Komentovat už nic nechce ani radní Svatopluk Bartík, který loni při demolici stánků osobně asistoval a policii ukazoval orazítkovanou výzvu k jejich odstranění. „Likvidaci těch stánků je potřeba provést okamžitě, včera uplynula lhůta, dnes o půl osmé jsme na to nastoupili. Takže nemá smysl dál čekat,“ vysvětloval v listopadu 2016 Svatopluk Bartík (za Žít Brno).

Odvážení stánků tehdy provázely emoce nepřipravených prodejců. Ti narychlo balili zboží do krabic a pytlů. Bourání svého majetku tehdy sledovala i Alexandra Plisková. Také ona chce počkat na konec soudních sporů. „Pokud město hodlá podávat kasaci, tak to vnímám jako další jejich krok a obsah dalšího jejich kroku neznám, ale soud mě s tím jistě včas obeznámí a dále to bohužel nebudu komentovat,“ řekla majitelka stánků Alexandra Plisková.

Na místě původních stánků ani rok po demolici nestojí nic. Co bude s prostranstvím dál, bude jasné pravděpodobně až po konci všech soudních sporů.