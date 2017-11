Beskydský prales Mionší budou bedlivě sledovat vědci. Stal se bezzásahovým územím

S ohledem na fakt, že lokalita je součástí národní přírodní rezervace, je veřejnosti nepřístupná. Pralesem nevede žádná stezka, po které by turisté mohli chodit. Přístupná je od června do září pouze okrajová část, a to jen s průvodcem. Území katastrálně spadá do správních obvodů obcí Dolní Lomná a Horní Lomná.