V Ústí nad Labem přibylo dalších 30 lidí se žloutenkou, nové případy jsou i v Krupce

Výsledky kontrol budou do týdne. „Buď nám to potvrdí, že jsou tam fekální bakterie. To už by byl signál k tomu, aby se mohla dezinfekce zlepšit. Nebo ukáže, zda je to dostatečně účinné,“ řekl epidemiolog.

Žloutenka se sice vyskytuje především v Ústí nad Labem, ale objevila se i v dalších městech, například v Děčíně, Litoměřicích a nyní také v Krupce.

Podle neziskových organizací jde v Krupce ovšem o lidi, kteří se přistěhovali z ústeckého Mojžíře. „Na tuto situaci se připravujeme desítky let, protože sever se stal územím, kam se stěhují sociálně slabí. Dříve, když byly ve městě jedna, dvě rodiny, to bylo možné daleko lépe uhlídat než dnes celé paneláky, ubytovny a podobně,“ míní Trmal.

S epidemií žloutenky se v posledním roce potýkal především Jihomoravský kraj. Loni se nemocí nakazilo téměř 450 lidí, letos však hygienici hlásí úbytek případů. Od ledna do počátku října jich bylo 67.