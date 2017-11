Loňské napadení tenistky Petry Kvitové odloženo. Policisté pachatele dosud nedopadli

Ve finále rozsáhlého vyšetřování policisté podle Lisického dospěli ke dvěma vyšetřovacím verzím. Jaké to byly, odmítl uvést. Podle něj pachatel zřejmě nevěděl, že jde do bytu světoznámé tenistky.

Vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický v reakci na různé spekulace uvedl, že skutek se určitě stal. „Stal se tak, jak jej popsala poškozená, ale ani přes rozsáhlé šetření se do této chvíle osobu pachatele ustanovit nepodařilo. To, že věc odkládáme, neznamená, že bychom se touto věcí přestali zabývat. Na věci po celou dobu pracoval specializovaný tým, které ve své činnosti bude i nadále pokračovat. Pokud se nám podaří získat jakoukoliv informaci a pokud povede k ustanovení pachatele, bude neprodleně zahájeno trestní stíhání,“ řekl.

O odložení případu se bývalá druhá hráčka světa dozvěděla již dříve od advokátní kanceláře, která ji zastupuje. „Skutečnost vzala na vědomí. Nic to pro ni neznamená. Jak opakovaně prohlásila, to, co se stalo, je pro ni minulostí. Jde o uzavřenou věc, dívá se dopředu a k rok starým záležitostem se nechce a nebude vracet,“ uvedla Kvitová prostřednictvím svého tiskového mluvčího Karla Tejkala ze zahraničního soustředění.