Ostrava chystá sociální byty. Najdou v nich domov i mladí lidé, kteří na bydlení teprve šetří

Vyšší jsou i příjmy z hazardu, a to zhruba o 60 milionů oproti původnímu předpokladu. Poslední položkou jsou přijaté dividendy 67 milionů korun.

Podle ní umožnily zvýšení rozpočtu čtyři zdroje příjmů. Město díky příznivé ekonomické situaci v zemi očekává vyšší příjem ze sdílených daní. Podle předpokladu to bude o 433 milionů korun více, dalších 146 milionů se podařilo ušetřit na běžných výdajích magistrátních odborů.

Ostravští městští zastupitelé ve středu zároveň rozhodli o navýšení letošního rozpočtu, a to celkem o 707 milionů korun. Celková výše rozpočtu by tak proti původně schváleným 7,9 miliardy korun měla vzrůst na 8,6 miliardy korun, řekla náměstkyně primátora Iveta Vozňáková (Ostravak)

Celkem chce Ostrava k sociálnímu bydlení vyhradit deset procent bytového fondu. Ten by v budoucnu neměl čítat méně než 12 284 bytů.

Ostrava-Jih je jeden z šesti městských obvodů, které se na požádání magistrátu zapojily do pilotní fáze projektu. Více než dnešních osmapadesát jich ale nejspíš nebude. „Zástupci obvodní radnice netají, že nad tento počet už dál jít nemohou,“ zjistila redaktorka České televize Markéta Radová.

Sociální byty jsou určeny široké skupině osob, které spojuje nedostatek financí na vlastní bydlení. „Jsou to matky samoživitelky, lidé s postižením nebo mladí lidé, kteří hledají bydlení a nemůžou ho najít standardní cestou,“ sdělil náměstek primátora Ostravy Michal Mariánek (Ostravak).

„Poprvé od roku 2000, kdy došlo k významné reformě financování obcí přijetím zákona o rozpočtovém určení daní, využijeme finanční prostředky, které by jinak skončily v přebytku hospodaření, ještě letos a ne až ve druhé polovině příštího roku, jak tomu bývalo dosud.“

Podle Vozňákové si město zároveň stanovilo šest oblastí, do nichž by peníze měly směřovat. Například sto milionů korun vloží do fondu pro koncertní halu, z něhož chce financovat její výstavbu. Posílí i fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, z něhož se přispívá na ozdravné pobyty dětí a město kvůli nedostatku prostředků muselo finance pro žadatele krátit.

Peníze ale budou směřovat například i do fondu na rozvoj městské nemocnice nebo jako rezerva pro výkup nemovitého majetku v centru Ostravy. Město si chce vytvořit i rezervu pro strategické investice a pošle i více peněz městským obvodům.