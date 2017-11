Povodí Moravy opravuje přehrady. Jsou důležité při suchu i povodních

Jindy oblíbenou turistickou cestu na hrázi nádrže Boskovice rozebírají dělníci. O kus dál už pracují na betonovém těsnícím bloku. Postupně vyztuží celou hráz tak, aby při povodních nehrozilo její přelití nebo dokonce protržení. Tomu zabrání hlavně vyšší kapacita takzvaného bezpečnostního přelivu.

„Při povodních, kdy hladina vody v nádrži dosáhne hrany bezpečnostního přelivu, začne se voda přelívat a odtékat skluzem do vývaru a odpadním korytem dál do toku,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Do říčky Bělé může aktuálně odtéct maximálně třicet kubíků za vteřinu, po rozšíření by to mělo být až šestkrát tolik.