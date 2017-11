Ve Vítkovicích Heavy Machinery trvá stávková pohotovost. Lidé však mzdy dostali

- Do čela Vítkovic přišel Libor Witassek (48) loni v červenci, když po majiteli Janu Světlíkovi převzal funkci generálního ředitele. V polovině listopadu stanul i v čele představenstva firmy, když se Světlík přesunul do dozorčí rady. Opavský rodák Witassek vystudoval kybernetiku na Vysokém učení technickém v Brně, před nástupem do Vítkovic prošel řadou firem. V dubnu 2013, když Světlík dostal ocenění Manažer roku, byl Witassek při stejné příležitosti vyhlášen vynikajícím manažerem malé firmy. Od roku 2014 je zastupitelem Opavy, věnuje se i tamnímu hokeji.

- Světlíkovo vítkovické impérium se do vážných problémů dostalo loni v dubnu, kdy ostravský krajský soud zahájil insolvenční řízení s firmami Vítkovice Power Engineering (VPE) a Vítkovice Mechanika, a to na návrh brněnských společností Wetag Invest a PHR Estate ze skupiny Wetag. Wetag sdělila, že jako obchodní příležitost skoupila pohledávky za oběma firmami. V květnu ale soud návrh PHR zamítl, protože se věřiteli nepodařilo prokázat, že je dlužník v úpadku. PHR v insolvenčním návrhu uvedla, že má pohledávku 500 000 korun.

- VPE podaly 18. srpna 2016 insolvenční návrh samy na sebe a spojily ho s návrhem na povolení reorganizace. Krajský soud, který původně nařídil jednání o úpadku, po návrhu jejího představenstva jednání zrušil, 25. srpna poslal VPE do úpadku. Společnost dlužila přes dvě miliardy korun, z toho zhruba 500 milionů po splatnosti. Koncem loňského listopadu věřitelé VPE rozhodli, že podnik půjde do reorganizace. Letos v březnu prodloužil soud lhůtu k předložení reorganizačního plánu do 14. srpna. Koncem července ale věřitelé VPE neschválili posudek oceňující hodnotu firmy.

- Začátkem srpna na sebe VPE podala návrh na konkurz, od kroku se přitom distancovala mateřská akciová společnost Vítkovice. Soud nicméně s konkurzem 7. srpna souhlasil. Insolvenční správce následně začal hledat zájemce o části firmy, kterých se našly téměř dvě desítky. Koncem září pak získala výrobní části VPE společnost Taxton Property (podle obchodního rejstříku se zabývá pronájmem nemovitostí) podnikatele Františka Pivody. Podle Hospodářských novin zaplatil 7,3 milionu korun.

- Koncem loňského srpna poslal soud do úpadku i společnost Vítkovice Envi, dceřinou společnost VPE, která vyrábí nádrže. Také v případě Envi soud povolil reorganizaci, jak o to firma požádala, začátkem prosince s ní souhlasili i věřitelé. V červnu pak věřitelé společnosti schválili reorganizační plán. Letos koncem srpna firma ohlásila, že vyplatila věřitele, a začátkem října soud její reorganizaci ukončil.

- V září 2016 se v úpadku ocitla další firma holdingu, Vítkovice Gearworks, a to na návrh společnosti Wetag Invest, ke kterému se připojila i Vítkovice Gearworks. Koncem prosince věřitelé rozhodli, že firma půjde do reorganizace. Letos v březnu prodloužil soud lhůtu k předložení reorganizačního plánu do 25. srpna. Nabídku na koupi firmy podle HN podali kromě Světlíkovy firmy Vítkovice i podnikatelé Alexander Beljajev a Martin Ulčák.

- Loni v listopadu Krajský soud v Ostravě zahájil další insolvenční řízení, a to s firmou Vítkovice Mechanika, znovu na návrh firmy Wetag Invest. V lednu soud insolvenční návrh zamítl, navrhovatelům se podle soudce nepodařilo prokázat, že jsou oprávněnými věřiteli.

- Letos v březnu na sebe podala návrh na insolvenci společnost Vítkovice Revmont, zdůvodnila to rozhodnutím finančního úřadu, podle kterého má uhradit za své dodavatele zhruba 37,9 milionu korun jako doplatek na dani z přidané hodnoty. Vítkovice Revmont fungují jako obchodní a projektová společnost a mají pouze pět zaměstnanců. V červnu věřitelé schválili reorganizaci společnosti, začátkem října Krajský soud v Ostravě prodloužil firmě lhůtu k předložení reorganizačního plánu do 25. listopadu.

- Celá strojírenská skupina Vítkovice loni vytvořila v loňském roce konsolidovanou ztrátu přibližně 5,3 miliardy korun. Způsobily ji hlavně insolvence několika firem ze skupiny, a další kroky, které s insolvencemi souvisejí. V roce 2015 byly Vítkovice ve ztrátě zhruba 82 milionů korun. Skupina loni dosáhla tržeb ve výši zhruba 8,5 miliardy korun, což bylo asi o 2,3 miliardy méně než v předchozím roce.