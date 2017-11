U Milosrdných bratří v Brně se léčí pacienti už 270 let

Nemocnice má podle ředitele navázat na vysoce specializovaná centra, která v Brně jsou. „Rodí se tu děti, je tu interna, chirurgie, intenzivní péče, je tu i léčebna pro dlouhodobě nemocné,“ popsal ředitel nemocnice Josef Drbal.

Konvent Milosrdných bratří se chce zaměřit na dlouhodobě nemocné

Právě sto lůžek léčebny pro dlouhodobě nemocné chce do budoucna místo města znovu provozovat konvent Milosrdných bratří. „Chceme ošetřovat a přistupovat k nemocnému jako k sobě rovnému. A ošetřovat ho celostně. To znamená po fyzické i somatické stránce,“ vysvětlil představený řádu Martin Richard Macek.

„Město by dál provozovalo a rozvíjelo areál, řád by se specializoval na nový provoz,“ doplnil ho náměstek primátora města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL). V nejbližší době chce město podepsat s řádem novou nájemní smlouvu na pět let.