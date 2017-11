Plány na podzemní dráhu v Brně znovu ožily. Město a kraj řeší, kudy povede a kdo ji zaplatí

Vlaky by větší část Brna projely pod zemí. Vyhnuly by se přeplněným ulicím. Podobný systém funguje například v Berlíně. Vzdáleně může připomínat provoz v pražském metru.

Z Brna do Slavkova jede vlak přes půl hodiny. Projekt severojižního diametru by dobu cestování zkrátil asi o polovinu. O dráze, která se někdy nesprávně označuje jako brněnské metro, se přitom mluví už od sedmdesátých let minulého století. Myšlenka teď mezi politiky znovu ožila.

Trasa by stála víc než dvacet tři miliard korun. Kraj by ale sám - a nebo s podporou brněnského magistrátu - stavbu neufinancoval. „S městem Brnem intenzivně komunikujme, jakmile budeme mít ucelený projekt, vydáme se cestou na Prahu a zkusíme to zabudovat do nějakého dlouhodobého plánu SŽDC,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák (ČSSD).

Cesta k podzemní dráze bude zdlouhavá

Financování a také zdlouhavá povolovací řízení jsou podle Vladislava Horáka ze stavební fakulty VUT dva hlavní problémy, které postavení dráhy brání. „Čeští stavitelé tunelů dokáží postavit prakticky cokoliv, co se po nich bude chtít. Překážky tady jsou, ale jsou překonatelné. Ale já osobně se dokončení tohoto projektu nedožiju,“ řekl Vladislav Horák.