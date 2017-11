Místo vybydleného domu nové parkoviště. I to je cílem nejen Karviné

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozděluje z národních dotací na demolice chátrajících budov v sociálně vyloučených lokalitách 100 mlionů korun. O peníze je možné žádat až do 25. ledna 2018. Žadatel může dostat maximálně deset milionů korun, sdělila mluvčí MMR Veronika Vároši.

„Pokud bychom se dům rozhodli opravovat, byly by náklady tak vysoké, že jsme si řekli, že nejlevnější varianta je nemovitost zbourat,“ sdělil náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík (KSČM).

O dotaci v tomto programu mohou žádat obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Po demolici objektu musí obec pozemek revitalizovat, například zatravnit. Může na něm postavit i jinou budovu, ta ale musí sloužit k jinému účelu než sociálnímu bydlení. Mohou to být třeba školy, školky, sportovní zařízení nebo komunitní centrum.

Během dvou let již MMR podpořilo 58 projektů zhruba za 160 milionů korun. „Chceme, aby na zkultivovaném území vznikly návazné projekty ve prospěch místních obyvatel,“ doplnila ministryně pro místní rozvoj Šlechtová.

Minimální výše dotace na jeden projekt je 300 tisíc korun. Obec může podat i více žádostí, jejich součet však nesmí přesáhnout deset milionů korun. MMR poskytne dotaci maximálně do 80 procent celkových nákladů. Čerpání může být rozloženo do dvou let.