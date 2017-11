Pokud se město stane majitelem stadionu, bude podle primátora Antonína Staňka (ČSSD) celá sportovní infrastruktura sloužit sportu bez ohledu na vývoj ve fotbalové Sigmě.

Kupní cenu za Andrův stadion má město splácet postupně. Z předkládací zprávy pro zastupitele vyplývá, že v případě schválení nákupu stadionu by město mělo fotbalovému klubu zaplatit prvních sedm milionů korun do konce letošního roku. Splácení kupní ceny by pak bylo rozloženo na 12 let. Pokud by se radnici ještě podařilo snížit kupní cenu například o pětinu na 148,5 milionu, tak by roční splátka bez započtení úroku činila 11 až 12 milionů.