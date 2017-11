Říčany zakázaly tranzit kamionů, řidiči si přes město zkracují cestu k dálnici D1

Zákaz se týká zejména silnice druhé třídy číslo 101, která slouží jako přivaděč k dálnici. Strážníci tam v pondělí po odhalení nových značek začali okamžitě zastavovat řidiče. Tento týden ale ještě budou věc řešit jen napomenutím. Od příštího týdne ale začnou za nepovolený průjezd kamionů padat pokuty. Strážníci mohou na místě uložit pokutu až 2000 korun.

Zákazem tranzitu kamionů reagují Říčany na iniciativu Prahy, která připravuje podobně razantní opatření. „Jsme obětí nedostavěného Pražského okruhu a už tou obětí nechceme být dál,“ kritizoval starosta Vladimír Kořen (Klidné město). „Jsou to řádově tisíce kamionů denně a my nemůžeme být nadále zkratkou,“ dodal.

/*json*/{"map":{"lat":49.999918355685075,"lng":14.65683866108407,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[{"path":[{"lat":49.97330558682922,"lng":14.617652893066406},{"lat":49.97838385965267,"lng":14.635162353515625},{"lat":49.98368235554624,"lng":14.638252258300781},{"lat":49.98853879749191,"lng":14.642715454101562},{"lat":49.99714673955337,"lng":14.6502685546875},{"lat":49.99891228081065,"lng":14.657821655273438},{"lat":50.001339794181696,"lng":14.663658142089844},{"lat":50.004429179382846,"lng":14.668121337890625},{"lat":50.01590230049252,"lng":14.668807983398438},{"lat":50.02075548876762,"lng":14.671211242675781},{"lat":50.03001930511544,"lng":14.665031433105469}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"3"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Starostové z východního okolí Prahy žádají co nejrychlejší dostavbu Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou. Stavba by měla být zahájena nejpozději v roce 2020, stojí v memorandu, které nedávno podepsali zástupci 14 obcí a pražských městských částí. Upozorňují na to, že kvůli nedokončenému okruhu projíždí jejich obcemi všechna tranzitní doprava, což přináší dopravní komplikace a snižuje bezpečnost.