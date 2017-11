V Pražské strojírně mizely miliony, tvrdí audit. Ukázal i na exvelvyslance Fischera

Koleje, po kterých jezdí pražské tramvaje, jsou sice nenápadnou, ale zásadní součástí tramvajové dopravy. Vyrábí je neméně nenápadná, ale zásadní součást městského dopravního podniku s názvem Pražská strojírna. V ní se však podle auditu, který nyní vedení dopravního podniku objednalo, ztrácely miliony.

Audit uvádí, že potíže, které nynější generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar prohlašuje za „neefektivní vynakládání prostředků“, nastaly v desetileté éře Vladimíra Říhy. Ten nastoupil do čela Pražské strojírny v době, kdy byl generálním ředitelem mateřského dopravního podniku Martin Dvořák. Podle auditu utrácela strojírna neúčelné miliony korun na luxusní dary, zahraniční cesty a také externí poradce.

Audit: Existují „významné pochybnosti“

Jedním z poradců, nad jejichž prací se auditoři pozastavili, byl Pavel Fischer – bývalý velvyslanec ve Francii, který nyní kandiduje na prezidenta republiky. Pražské strojírně měl pomoci proniknout na francouzský trh.

V auditu stojí, že „existují významné pochybnosti o účelnosti nákladnů ve výši 1 035 176 Kč na poradenské služby Pavla Fischera“. Výstupy jeho práce se totiž ve strojírně vůbec nenašly a firma po něm nyní chce zpět zhruba 700 tisíc. „Vypověděli jsme všechny smlouvy, které jsme vypovědět mohli,“ uvedl nynější ředitel Pražské strojírny Róbert Masarovič.

Fischer: Vyjednával jsem kontrakty

Sám bývalý velvyslanec však ujišťuje, že to, zač dostal za placeno, udělal. „Dokonce jsem za ně vyjednával kontrakty,“ zdůraznil. To, co je napsáno v auditu, považuje za nepochopení. Také Vladimír Říha – který však nebyl ochotný s ČT hovořit před kamerou – tvrdí, že Fischerova práce byla pro strojírnu užitečná.

Počátkem listopadu podalo vedení Pražské strojírny trestní oznámení na Vladimíra Říhu, a to kvůli nákupu brousicího stroje za 101 milionů korun. Jeho někdejší nadřízený Martin Dvořák nyní již míří před soud, ale kvůli jiné kauze. Spolu s lobbistou Ivo Rittigem a dalšími šestnácti lidmi je obžalován kvůli tisku jízdenek pro dopravní podnik, který státní zástupce považuje za předražený. Dopravní podnik v případu figuruje jako poškozený, hlavní líčení by mělo začít v příštím roce.