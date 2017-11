Policie musí znovu vyšetřit okolnosti nehody při rallye v Lopeníku

Rychlostní zkouška, 10. listopadu 2012

Tragická nehoda se stala 10. listopadu 2012. Při první rychlostní zkoušce Rallye Lopeník vyletělo závodní auto bratří Bartončíkových mimo trať a narazilo do skupiny pěti divaček. Nejdříve srazilo dvě z nich poblíž hromady dřeva, otřelo se o betonový sloup a asi o padesát metrů dále u plotu smetlo i další divačky. Dvaapadesátiletá žena utrpěla těžké zranění, čtyři dívky v rozmezí od sedmi do dvaceti let střet nepřežily.

Záznamy z kamer ze závodních vozů potvrdily, že k traťovému komisaři se pár minut před tragédií připojilo několik osob. Podle předpisů měl traťový komisař ženy z místa nebezpečného pro sledování závodu vykázat, ze záznamu vyplývá, že to neudělal. Paradoxem je také skutečnost, že tři ze čtyř obětí se měly stát traťovými komisařkami a několik hodin před rallye samy prošly řádným školením.

Jezdce Michaela Bartončíka ani navigátora Josefa Bartončíka policie z nehody neobvinila. „Vznikla jezdeckou chybou řidiče a podepsal se na ní i poryv bočního větru, ale v tomto případě není možné vyvozovat odpovědnost posádky vozidla, protože šlo o řádně schválený závod na uzavřené trati s tím, že o bezpečnost v okolí se postará pořadatel. Ten také musí zajistit, že v nebezpečné blízkosti nebudou žádní diváci,“ vysvětlila Macalíková.