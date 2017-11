Vyhořelý kostel v Gutech: Dřevo na nový svatostánek bude místní

Dřevo by podle ČT mělo být místní, tedy podobně jako materiál, ze kterého byl postaven originál kostela ze 16. století. „Potřeba bude dřeva smrkového, jedlového a dubového,“ upřesnila Markéta Radová, podle níž se rýsuje také podoba základů.

Ty by měly být kamenné a zahrnout by měly i zlomky původních základů. Dochovaly se jich jen části kvůli necitlivé rekonstrukci ze 70. a 80. let minulého století.