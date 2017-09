Zachrání kraj starou keramickou školu v Karlových Varech? Čeká se na klíčový posudek

Úřady nařídily vyklizení nejstarší části budovy letos na jaře. Narychlo museli své domovy opustit i nájemníci, kteří tam bydleli. Od května je budova zavřená a dovnitř smí jen statici.

Ti teď zjišťují, co s budovou dál: jedním ze scénářů rekonstrukce je rozebrat střechu a odkrytou částí pak vytahat stropy, které jsou vyrobené z vadného betonu. Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče (SPO) by stavební část oprav měla vyjít na 350 milionů korun. Stavba nové budovy by údajně stála polovinu. Kraj už požádal o sejmutí památkové ochrany z historické části školy.

Stav budovy omezuje výuku v keramické škole

Jenže podle památkářů jsou úvahy o demolici i stamilionových částkách na záchranu předčasné. „Ta budova v každém případě zachranitelná je, jak už vyplývá z těch dosavadních poznatků,“ zdůrazňuje ředitelka Národního památkového ústavu v Lokti Romana Riegerová.

Spor mají vyřešit nové posudky, kraj už oslovil specializovaná pracoviště. Klíčový posudek má vypracovat České vysoké učení technické v Praze.

Zároveň chce ale kraj řešit situaci rychle, výuka teď totiž probíhá jen v části keramické školy. „Výroba porcelánu je s tímto regionem spjatá, a proto je pro nás tento obor klíčový a my potřebujeme zajistit řádnou výuku a řádné prostory,“ apeluje hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO). V krizi by pak mohly pomoct samy porcelánky.