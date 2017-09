Policie vyšetřuje pět lidí kvůli krádežím ve Vrběticích. Z areálu odnesli zbraně a výbušniny

Zbraně, které našla policie při domovních prohlídkách, sbírali v lesích kolem muničních skladů, kam je po výbuších zakázán vstup.

Muži ve věku mezi dvaceti a pětatřiceti lety pocházejí ze Zlínska. Do areálu muničních skladů se dostávali opakovaně od konce roku 2016 až do letošního jara.

Podle ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Jaromíra Tkadlečka byli v areálu možná až šestkrát. Při domovních prohlídkách našla policie u podezřelých i dalších lidí zhruba 20 samopalů a necelých 20 kilogramů výbušnin. Některé z ukradených zbraní mohly být podle Jaromíra Tkadlečka funkční. „Část z nich se muži pokusili prodat, zatím není zcela jasné, jestli se jim to podařilo,“ řekl Tkadleček.

Tkadleček: Zabezpečit areál stoprocentně je virtuální realita

Když se na jaře zjistilo, že bylo oplocení areálu narušeno, posílila policie jeho ostrahu. Kromě policie se o ni stará i bezpečnostní agentura. Podobu zpřísněných opatření policejní ředitel Jaromír Tkadleček neupřesnil, považuje ji ale za dostatečnou.

Plot kolem muničních skladů ve Vrběticích je jak řešeto.Od přemnožené zvěře nebo od lidí?Policie řeší krádež samopalů.Ptám se na odpovědnost pic.twitter.com/TRoe4weCe0 — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) September 11, 2017

Reportér České televize Josef Kvasnička zjišťoval, jak je areál střežen. Neprostupnost areálu má garantovat plot , policisté a ostraha z Vojenských lesů a statků. „Ani po 45 minutách nás nikdo u mnoha děr v plotě neobjevil,“ popsal Josef Kvasnička.

Policisté reportéra po kontrole totožnosti a bez prohlídky auta propustili , stačilo jim ujištění , že plot nepřekonal. „Fotopastem , které jsou vjezdů do areálu , jsme se dokázali vyhnout,“ dodal reportér.

„Zabezpečit areál na sto procent je virtuální realita. Stoprocentně podobným případům do budoucna zabránit nelze. Jsem přesvědčen, že s těmi silami a prostředky, které máme k dispozici, jsme udělali maximum možného,“ sdělil ředitel Tkadleček. Zároveň připustil, že hlavní zodpovědnost za vniknutí mužů do areálu nese jako velitel zásahu on.

Od výbuchu skladů je to první případ krádeže

Oba stíhaní muži mají kriminální minulost, v uplynulých letech byli odsouzeni za majetkovou trestnou činnost. Od výbuchu skladů jde podle policie o první zaznamenaný případ krádeže zbraní uvnitř střeženého areálu.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.