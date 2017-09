Pozemky u zimního stadionu by mohly patřit Olomouci. Zastupitelstvo souhlasí s jejich koupí

Realitní transakce by městu měla v budoucnu umožnit bezproblémový provoz zimního stadionu, jehož je vlastníkem, a snadnější modernizaci hokejové haly a jejího okolí. Nákup se týká souboru majetku včetně strojovny, jejího zařízení i okolních pozemků. Ty mělo město dosud v dlouhodobém pronájmu.

Podle primátora Antonína Staňka (ČSSD) nejde zatím o schválení kupní smlouvy, ale o záměr. Důvodem jsou složitá jednání. „Společnost Hokejová hala přišla s návrhem na odkup v únoru letošního roku. Upozornila přitom, že pokud by město nemělo zájem, osloví další zájemce, případně půjde do dražby. Rada se rozhodla přijmout tuto nabídku a zahájili jsme jednání. Složitým a komplikovaným procesem procházíme do této chvíle,“ uvedl primátor.

„Chceme dát vlastníkovi jasný signál, že i zastupitelstvo tímto směrem uvažuje,“ dodal.