Z Česka denně zmizí 15 hektarů úrodné půdy. Smržice se i kvůli tomu potýkají se záplavami

Například Smržice se kvůli nevhodně spravovaným pozemkům potýkají se záplavami. „Po přívalových deštích steče z polí obrovská vlna do obce,“ sdělila starostka obce Hana Lebedová (ODS).

Území, ze kterého stéká do obce záplavová vlna, je podle ní velké asi 25 hektarů. „V červenci během 20 minut spadlo 80 milimetrů srážek. To je enormní množství vody, které se naakumulovalo a vteklo do obce,“ dodala s tím, že zemědělci již pole oseli vojtěškou. Ta dokáže v případě menších dešťů záplavám zabránit.

„Pokud ale naprší více než 20 milimetrů, ani vojtěška nepomůže,“ dokončila starostka Smržic.

Ve Smržicích zasahovali hasiči například v souvislosti s červencovými silnými bouřkami. „V některých objektech, jako jsou sklepy, kotelny a níže položené místnosti, bylo deset až 20 centimetrů vody, jinde hladina dosáhla výšky až jednoho metru. Na mnoha místech si situaci vyřešili sami majitelé, kteří si vodu ze sklepů odčerpali, jinde kanalizací plynule odtekla pryč,“ řekla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Podle krajinného ekologa Bořivoje Šarapatky postihuje vodní eroze asi padesát procent území ČR. „Půda je utužená a voda špatně vsakuje,“ zmínil s tím, že lidé by měli o půdní fond více pečovat.