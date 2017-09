Ve Svobodě nad Úpou dokončují úpravu potoka, povodeň už by se neměla opakovat

Potok ve Svobodě nad Úpou před čtyřmi lety vyplavil celé město. V létě 2013 se ulicemi prohnala vlna vody, bahna a kamení. Stržené mosty a vyvrácené stromy ucpaly koryto, a to vodu neudrželo. Jenom na obecním majetku škody přesáhly 30 milionů. Pod vodou tehdy zcela zmizela i čerstvě opravená silnice ze Svobody nad Úpou do Janských Lázní.

V současné době teče mezi břehy místo vody beton a kolem vyrůstají masivní hráze. Úpravy vyjdou na padesát milionů. Na některých místech je původní stav potoka ale stále vidět. Povodeň doslova vyrvala z břehů obrovské kusy betonu a kamení. Za sebou voda nechala téměř metrové díry.

„Jsou to prakticky poslední drobné vodní toky, které v tento okamžik opravujeme. Je to už závěr oprav škod, které vznikly v souvislosti s přívalovým deštěm v červnu 2013. Ty práce určitě mají za cíl chránit nejenom přírodu, ale i majetek,“ říká mluvčí správy KRNAP Radek Drahný.

„KRNAP se snaží zregulovat celý ten tok nějakými kaskádami, ale ještě k tomu vybudovat hráze, které zabrání naplňování potoka zeminou, to znamená, že by se už nemělo stávat, že by ten tok vybřežil a teklo to jinudy, než by mělo,“ říká starosta Svobody nad Úpou Jiří Špetla (bezp.).