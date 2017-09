Most v Týně nad Vltavou bude zvedací, proplují pod ním i parníky

Most bude dál patřit městu a sloužit nejen chodcům, ale i autům do 3,5 tuny. Aby pod ním propluly parníky, měl by se zvedat nejvýš dvakrát denně. Tato varianta se podle starosty líbí i památkářům, protože most zůstane stejný. Pro to, aby byl most opraven a zůstal, kde je, se 5. září na veřejném jednání vyslovila podle Šnorka i většina z více než 100 přítomných obyvatel. Již dříve vzniklo i občanské sdružení Železný most, petici za zachování mostu na stejném místě podepsalo kolem 1000 lidí.

V roce 2009 schválili zastupitelé jinou variantu, u níž by náklady byly 247 milionů, z čehož by Týn zaplatil 103 miliony, podle Šnorka by pak další čtyři roky musel zmrazit velké investice. Tato varianta počítala s tím, že by na místě dnešního železného mostu vznikl nový pro vozidla do 3,5 tuny, dosavadní most by byl opraven a přenesen proti proudu Vltavy kus dál, vedle historické solnice. Tuto variantu nyní nikdo neprosazoval. Osmitisícový Týn hospodaří letos s vyrovnaným rozpočtem 158 milionů korun.