Podolský most spojuje břehy Vltavy už 75 let. Byl strategickou spojnicí, zažil i válečná zvěrstva

Podolský most se tak stal i svědkem válečných zločinů. „Američané sice demarkační linii překročili a došli až k mostu, ale nesměli přijímat německé uprchlíky. Ti vytvořili na pravém břehu tábor a čekali na příchod sovětské armády, která měla hroznou pověst. Když dorazily první jednotky téměř bez vedení, propukl tady teror. Velitelé později ty vojáky, kteří páchali nejvíce zločinů, potrestali,“ připomněl etnograf Prácheňského muzea v Písku Jan Kouba.

V píseckém muzeu ve čtvrtek začala výstava věnovaná stavbě mostu mezi lety 1938 až 1943. Návštěvníci uvidí, jak most den po dni vznikal.

Jaké okolnosti ale vznik mostu provázely, dnes už není jasné. Neví se tak, zda německý protektorát stavbu strategického mostu podporoval, nebo naopak sabotoval tím, že dělníky odvážel na práci do Německa. Stejně tak není jasné, jestli stavbu nezdržovali čeští dělníci.

Původní most byl přenesen

Ještě před Podolským mostem vedl přes Vltavu řetězový empírový most . Ve své době šlo o jedinou podobnou stavbu v Čechách a rarita to byla i v evropském měřítku.

V roce 1959 byl původní most podle Kouby prohlášen za národní kulturní památku a o více než 10 let později byl kámen po kameni přenesen do Stádlece nad Lužnicí, kde stojí dodnes. „Bylo to dobré rozhodnutí, dnes nikdo nepozná, že tam byl most přenesen. Od jeho původního místa je to vzdušnou čarou jen 17 kilometrů,“ dodal Kouba.