Břeclav vyměnila hasičskou zbrojnici za policejní ubytovnu. Vybuduje v ní sociální byty

Dveře břeclavské policejní ubytovny se zavřely v roce 2005. Policisté ji od té doby nevyužívali a chátrala. Budovu od ministerstva vnitra teď získala radnice výměnou za nedalekou hasičskou zbrojnici, aby v ní mohla vybudovat byty pro sociálně slabé. „V současné době je v Břeclavi potřeba tak 10 sociálních bytů. Umím si představit, že v tomto objektu by jich mohlo být až 20. Jednalo by se o malometrážní byty do 35 metrů čtverečních,“ řekl místostarosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

Břeclav hledá na sociální byty vhodnou dotaci

Ideální je i poloha budovy. Blízko ubytovny se nachází středisko sociálních služeb. „To znamená, že by tady vznikl celý komplex sociálních služeb, který by měl sloužit jak starším lidem, handicapovaným i dětem,“ vysvětlil místostarosta Břeclavi.

Aby se z ubytovny pro policisty staly malometrážní byty, bude muset město investovat stovky tisíc, možná miliony korun. „Radnice by z vlastního rozpočtu tu rekonstrukci nezvládla. Budeme shánět vhodný dotační titul,“ dodal místostarosta města.

Brno má pro bydlení sociálně slabých strategický plán

Možnost zažádat o sociální byty mají lidé třeba v Blansku, Hodoníně, Zlíně a Uherském Hradišti. Brno pro sociálně slabé nabízí dokonce několik projektů. První z nich je Rapid Re-housing. Zahrnuje 50 bytů, ve kterých město ubytovalo rodiny s dětmi. Všechny jednotky už jsou obsazené. Druhým projektem je Housing First. Spustit by ho mělo Brno zhruba za dva měsíce. Určený je pro jednotlivce, kteří se nastěhují do šedesáti pěti bytů. Padesát z nich obsadí senioři, patnáct potom mladí lidé. A do projektu chce Brno zapojit i městské části.

Z Podhoranu v Bystřici sociální byty zřejmě nebudou

V Bystřici pod Hostýnem radnice koupila bývalý hotel Podhoran, kde léta fungovala soukromá ubytovna pro sociálně slabé a klasický obchod s chudobou. Žilo tam až 150 lidí. Malou část nájmu platili lidé sami majiteli hotelu, zbytek mu poslal v příspěvku na bydlení stát. Trvalé bydliště v Bystřici neměl z nájemníků prakticky nikdo. Radnice na dům hrůzy neměla žádný vliv i přesto, že s ním přímo sousedila.