Škola začala stavět sportovní halu i bez „Peltovy“ dotace. Půjčí na ni brněnský magistrát

Dotační akci zastavilo ministerstvo školství poté, co na začátku května poslal soud do vazby předsedu Fotbalové asociace České republiky Miroslava Peltu a náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou . Obviněni byli právě kvůli dotačním programům ministerstva školství na sport.

Základní školu Sirotkova v Brně-Žabovřeskách navštěvuje sedm set dětí. Stará tělocvična už jim nestačila, proto městská část požádala ministerstvo školství o dotaci na stavbu nové. „Dlouho se nic nedělo, a my už jsme potřebovali začít stavět. Až když jsme se přímo zeptali na ministerstvu, tak nám řekli, že dotační akce byla zrušená,“ vysvětlil místostarosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder (KDU-ČSL).

Stavba celé haly bude stát šedesát milionů korun. Od města Brna dostala škola čtyřicet. Dvacetimilionovou dotaci zatím nahradí půjčka od magistrátu. „Půjčku zastupitelstvo odsouhlasilo, poskytneme ji v příštím roce. Ministerstvo školství v současné době vypsalo dotační program znovu. Požádali jsme opět o dotaci a teď čekáme, jak ministerstvo rozhodne,“ řekl místostarosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder (KDU-ČSL).

Nová sportovní hala by měla vyrůst do jednoho roku. Do té doby budou mít děti hodiny tělocviku v jiných tělocvičnách. Například v hale Rosnička.