Kontrola docházky a přezkušování. Povinné předškolní vzdělávání přineslo zátěž pro učitele i úředníky

To ale znamená, že rodiče musí kontaktovat konkrétní mateřskou školu a domácí výuku nahlásit. Pro vedení školek nová povinnost znamená nové papírování a větší náklady na nové úvazky učitelek. A do rozvrhu ředitelky přibylo i jednání s úřady o dětech, které nepřišly.

Poznávání značek, tvarů nebo zvířat. I znalost těchto schopností patří do výbavy předškoláků. Co jedno dítě zná, druhé z domu ale umět nemusí. Od prvního září se proto všichni předškoláci starší pěti let mají učit v mateřinkách povinně. Cílem nového zákona je lépe připravit předškoláky na vstup do první třídy. Podle ministerstva školství se tím nově sníží i počet odkladů.

Ministerstvo by mělo některé věci ještě vyjasnit

„Nám chybí v dnešní době pětadvacet dětí, která já vůbec nemůžu dohledat. Je to ale i věc ministerstva školství, které ještě nevydalo pokyn, jak s těmi seznamy naložit,“ řekla ředitelka MŠ Tišnovská Lenka Svobodová.

„Není úplně jasně dáno v zákoně, jak mají obce postupovat a jaké kompetence vlastně mají. My teď čekáme na závazné stanovisko ministerstva školství,“ řekl náměstek primátora města Brna Petr Hladík ( KDU-ČSL).

S další povinností roste organizační zátěž

Podle asociace předškolního vzdělávání by školka pro pětileté děti měla být nabídkou, kterou by rodiče měli využít, s povinností ale přichází řada problémů. Prakticky se jedná o prodloužení povinné školní docházky. Dosud měli rodiče právo své dítě do šesti let vychovávat sami; nový zákon do něj zasahuje. S povinností se taky pojí další organizační zátěž.

Nejvíc dětí nepřišlo k zápisu a později ani do mateřské školy v Brně. O mnoho menší čísla hlásí Znojmo a Hodonín, ve kterém dokonce úředníci dohledali všechny hříšníky. Nejpoctivější byli rodiče ve Vyškově.