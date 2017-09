Zvednout nebo přestěhovat? Týnští rozhodují, co s mostem, který překáží

Železný most v Týně nad Vltavou se nad řekou neklene. Spíše se plíží v pouhé třímetrové výšce. Představuje zásadní překážku pro lodě na vltavské vodní cestě, která měla být po květnovém otevření zdymadla ve Hněvkovicích splavná z Českých Budějovic až k orlické přehradě i pro větší výletní lodě. Zásadní překážku ale představuje železný most nejenom pro „parníky“, ale i pro některé hausbóty či kajutové lodě.

Památková ochrana zaručuje, že most nepůjde do šrotu. V úvahu tak připadají dvě možnosti: Že se most přestěhuje a místo něj vznikne nový, který by byl výše nad hladinou a lodě se pod něj vešly. Je také možné, že by železný most zůstal na svém místě, ale prošel výraznou úpravou, po které by bylo jedno jeho pole zvedací.

Městské zastupitelstvo o budoucnosti mostu již rozhodovalo v roce 2009. Tehdy zastupitelé soudili, že by se měl stěhovat. Pak ale do hry vstoupily peníze. Přestěhování starého a stavba nového mostu by stálo čtvrt miliardy korun, úprava na zvedací most může být téměř o polovinu levnější.

Ředitelství vodních cest konstatovalo, že pokud město zvolí nákladnější variantu, bude se na ní finančně podílet více než sto miliony. Nynější týnský starosta Milan Šnorek (ODS) proto nyní podporuje spíše levnější variantu. Z veřejného projednání však vyplývá, že obyvatelé města nemají jednotný názor. Stavba nového mostu by sice byla nákladná, ale pro město by měla jedno významné plus. V Týně by vznikl druhý silniční most.