Aktivisté musí vyklidit Kliniku na pražském Žižkově. Rozhodnutí soudu už je pravomocné

Podle aktivistů je ale nápad přemístit do Kliniky část zaměstnanců železniční správy v rozporu s územním plánem. Proto žádají, aby mohli nemovitost využívat, dokud ji vlastník není schopen užívat ke svému účelu. K neuposlechnutí výzvy vyklidit objekt se prý rozhodli také kvůli obavám z toho, že by po jeho opuštění přestali být partnery k vyjednávání.

Aktivisté původně měli budovu na rok zapůjčenou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Smlouva ale skončila už loni v březnu.

Aktivisté podají dovolání k Nejvyššímu soudu

Podle soudu je rozhodující právě tato smlouva o výpůjčce, kterou aktivisté se státem uzavřeli. „Doba určitá sjednaná na jeden rok uplynula, tím skončil smluvní stav a žalovaná užívá nemovitost bez právního důvodu,“ uvedla v úterý soudkyně zpravodajka Renata Hertlová.

Ve smlouvě je sice podle soudkyně nastíněna možnost prodloužení, povinnost z ní ale žádná nevyplývá. „Bylo jen a jen na vůli žalobce, zda se smluvní vztah se žalovanou prodlouží,“ dodala soudkyně.

Zástupkyně Kliniky Tereza Virtová po vynesení verdiktu uvedla, že se dovolá k Nejvyššímu soudu. Dovolání však samo o sobě nemá odkladný účinek. Centrum by podle ní na Žižkově mohlo pokračovat: plánování rekonstrukce prý bude trvat minimálně rok, kdy by mohli objekt dále užívat. „Nevidíme důvod, proč by nás tam (SŽDC) nemohla nechat po dobu rekonstrukce, případně proč by nemohla z té rekonstrukce ustoupit,“ řekla Virtová.

Podle SŽDC však musí aktivisté objekt vyklidit do měsíce od písemného doručení rozsudku. Rozhodnutí soudu správa vítá. „Věříme, že protistrana bude stejně jako každý řádný občan tohoto státu respektovat rozhodnutí soudu a objekt vyklidí,“ uvedla mluvčí správy Kateřina Šubová.

V budově měla sídlit GIBS i Úřad práce

O nevyužívanou budovu mělo už dříve zájem několik státních institucí. Původně v ní měla sídlit Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), loni na jaře o ni požádal Úřad práce. Jemu nadřízené ministerstvo práce a sociálních věcí ale zájem poté odvolalo.

Budovu chtěl získat i pražský magistrát, město ale na rozdíl od státních institucí nemůže požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který budovu spravoval, o bezplatný převod majetku. Aktivisté pak spekulovali o tom, že převod na správu železnic měl hlavně zabránit Praze budovu získat.

To ale mluvčí SŽDC odmítl: „Měla by tu sídlit Správa železniční geodézie, která má desítky zaměstnanců a zatím sídlí v komerčním pronájmu.“