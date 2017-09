Za týden nevyjelo na Kladensku přes 500 autobusů, dopravce se vzdal dvou linek

Kvůli situaci se na středočeském hejtmanství v pondělí sešli zástupci kraje, dopravců a organizátorů dopravy. Jedním z výsledků jednání je, že největší dopravce v oblasti, ČSAD MHD Kladno, se vzdá dvou linek, jde zhruba o 80 spojů, uvedl mluvčí kraje Pavel Lochař.

Změna se bude týkat linek 323 z Prahy do Kolče u Kladna a 620 mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou. Současná společnost bude obě linky provozovat jen do středy, do té doby musí kraj rychle vybrat nové dopravce.

Kraj společně s organizátory už před pondělním výjezdem vyhlásil krizový plán, protože očekával, že firma nebude schopna vypravovat všechny objednané spoje ani v dalších dnech. „Ze selhání ČSAD MHD Kladno vyvodím důsledky, včetně uplatnění smluvních sankcí a odebrání linek,“ řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).