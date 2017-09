Nechceme jíst a pít šmejdy. Česko a Slovensko jdou do boje za lepší kvalitu výrobků

Bratislavský summit by podle představ obou politiků měl dostat na jedno místo předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, příslušné eurokomisaře, zástupce národních parlamentů, ale také ministry zemědělství či hospodářství a zástupce spotřebitelských institucí. Fico doufá, že by v polovině října mohl dorazit i Sobotka. Česko v té době čekají sněmovní volby.

Fico novinářům řekl, že ČR a Slovensko chtějí v tématu dvojí kvality potravin postupovat tvrdě. „Je to vážný politický problém dvojího přístupu k občanům Evropské unie. Není to jen o potravinách, ale i o stavebních materiálech, drogerii,“ uvedl.

Praxi, kdy jsou na jednotlivé trhy v rámci Unie dodávány produkty pod stejným názvem, ale s odlišným obsahem, kritizují především země Visegrádské čtyřky (V4), tedy Slovensko, Česko, Polsko a Maďarsko. Juncker v červenci po jednání s Ficem uvedl, že komise nepovažuje problém za nevýznamný. Komise podle něj bude otázce „věnovat plnou pozornost“.

Brusel to už bere vážně

Sobotka uvedl, že začíná být ohledně řešení dvojí kvality optimistou, na rozdíl od minulosti, kdy podle něj komise hrála „mrtvého brouka“. „Očekávám, že se (na summitu v Bratislavě) posuneme dál z hlediska konkrétních řešení. Na konci by měla být úprava evropských pravidel, musíme se soustředit na to, abychom to dotáhli do konce,“ uvedl. Postupná příprava pravidel by podle něj mohla vést některé firmy už předem k tomu, aby se praxe dvojí kvality samy zbavily.