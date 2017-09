Kufřík, který může zachránit život. Zjistí množství metanolu v krvi

Přenosný přístroj, který rychle odhalí jedovatý metylalkohol v krvi, vyvinuli vědci z Masarykovy univerzity. Kufřík by mohl doplnit přístroje v nemocnicích do dvou let. Je rychlý a je jednoduchý. Pracuje na principu přeměny optických vlastností činidla na elektrický signál. Vědci o jeho sestavení začali uvažovat, když se před pěti lety metanolem v Česku otrávily stovky lidí a čtyřicet osm jich na následky otravy zemřelo.