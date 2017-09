Výbuchy smíchu, ovace vestoje. Ovčáček miláček diváky nezklamal

Divadlo na premiéru pozvalo i Jiřího Ovčáčka, mluvčí však do Zlína nedorazil. Řediteli divadla poslal dopis, ve kterém uvedl, že se na premiéru nemůže dostavit, satiru zlínského divadla ocenil.

Mluvčího prezidenta opět ztvárnil Marek Příkazký. „Tentokrát mi trochu odlehlo, pozornost není primárně soustředěná na mě,“ popsal Příkazký. Předsedu hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše hraje Zdeněk Julina. „Není jednoduchý, ten pán. Když mluví klidně, snaží se mluvit krásně česky, a proflákne se, že je Slovák, až když se rozčílí. Jinak se snaží chovat velice kultivovaně, a to je na něm asi podezřelé. Podle mě je to výborný herec,“ řekl Zdeněk Julina.

„Ve dvojce byly spouštěcím impulsem tanečky kolem výkladu ústavy,“ řekl dnes ředitel divadla Petr Michálek. Rámcem Ovčáčka miláčka je debata kandidátů na prezidenta. „Ocitáme se v lednu 2018 a dovnitř nabalujeme historky smyšlené i nakopírované z různých zdrojů. Mám rád ten moment, kdy to, co čtu v novinách, jen přemístíme na divadlo, a v tu chvíli je to velká legrace,“ doplnil ředitel divadla.

Tvůrci slibují aktualizace a zvou na debaty po skončení představení. Každé tak bude jiné. „Kdo to uvidí, tak pochopí, že rozhodně se nepřidáváme na tu či onu stranu. A že to, o co nám jde, je rozpoutat diskusi,“ řekl Petr Michálek.

Ovčáček čtveráček vzbudil velký zájem diváků. Divadlo jej odehrálo v několika městech, derniéra byla v únoru v Praze, satelitem se přenášela do desítek kin v zemi, kde ji vidělo přes 17 000 lidí. Záznam představení divadlo v květnu zveřejnilo na síti YouTube. Nyní je naplánováno několik repríz ve Zlíně, se zájezdy do jiných divadel se z technických důvodů nepočítá. Podle Michálka se však opět jedná o přenosu představení do kin.