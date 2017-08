Janáčkovo divadlo chystá baletní koktejl pod širým nebem a téměř dvě desítky premiér

Zatímco činoherci a operní pěvci brněnského Národního divadla jsou vystupovat pod širým nebem zvyklí. V letní divadelní scény se pravidelně mění nádvoří hradu Špilberk i Biskupský dvůr. Pro tanečníky to bude novinka. Letos nemají na výběr, protože Janáčkovo divadlo prochází rekonstrukcí. Nástrahy pódia pod širým nebem tanečníci teprve objevují. „Má to jakoby svojí atmosféru, protože samozřejmě to venkovní prostředí, vzduch, všechno, ale zase je vám zima, nemáte ideální šatnu,“ popsala sólistka baletu Národního divadla Brno Ivona Jeličová.

Za deště může být balet nebezpečný

Zatímco herci hrají téměř za každého počasí, baletky by si mohly na kluzkém jevišti ublížit. „Počasí je velký aspekt. Kdyby pršelo a bylo příliš kluzké jeviště, to by bylo velmi nebezpečné. Kdyby bylo potřeba jsem připravený představení přerušit,“ dodal umělecký šéf baletu Mário Radačovský.

Střechu jeviště nemá. Pro baletní představení je jeviště umístěné na druhou stranu dvora, než ho celé prázdniny měli herci. Mají tak víc místa. A diváci z první řady si na ně mohou téměř sáhnout. „Máte stále pocit, že padáte do diváků,“ popsala své pocity ze zkoušky sólistka baletu Ivona Jeličová. Diváky čeká v závěru večera i ochutnávka z nového představení West Side Story. Celé ho soubor předvede až na konci listopadu, a to na výstavišti v sále pro tisíc lidí.

Počet novinek divadlo neomezí, plánuje devatenáct premiér

Národní divadlo Brno se i přes to, že se bude muset v nadcházející sezoně obejít bez Janáčkovy scény, své největší budovy, neomezí počet novinek. Plánuje devatenáct premiér. Na brněnském výstavišti uvede právě baletní West Side Story a operu Faust a Markétka, činohru Rozmarné léto v šapitó v Lužánkách. Ostatní produkce najdou zázemí v Mahenově divadle a Redutě.

Operní soubor pro nadcházející sezonu kromě Fausta a Markétky od Charlese Gounoda chystá také třeba Čajkovského Pikovou dámu a Nápoj lásky Gaetana Donizettiho. První operní premiérou sezony se však stane 15. září úplná novinka - Pravidla slušného chování v moderní společnosti od Michala Nejtka a Jiřího Adámka.

Na repertoár činohry přibude jak naprostá klasika, například historické drama Marie Stuartovna od Friedricha Schillera, tak současná dramatická tvorba, třeba aktuální Teror od Ferdinanda von Schiracha. Osud a úděl Věry Čáslavské je námětem nové hry Věra. Pro Národní divadlo Brno ji napsala Simona Petrů. Českou linii repertoáru představuje také Zázrak v černém domě od Milana Uhdeho, Vančurovo Rozmarné léto a projekt Hoří v sadě rodném květ, kde se pět významných autorů a režisérů zaměří na různé aspekty češství.