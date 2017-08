Strážníci ve Vyškově budou smart. Pomůže jim nový informační systém

Od prvního září všichni vyškovští strážníci vyrazí do ulic s chytrými telefony. Už se nebudou muset vracet na služebnu například kvůli fotografiím zaparkovaných aut. „Propojení hlídky a dispečinku bylo dosud pomocí vysílaček. Strážník u sebe musel mít fotoaparát, kterým přestupky dokumentoval,“ řekla strážnice MP Vyškov Pavlína Dobešová.

Díky mobilním aplikacím nového systému je událost založená přímo na místě. „Strážník pouze už vyplní jen drobnosti, které jsou potřeba. Jinak všechno je schopen udělat na místě řešení přestupku,“ popsala Dobešová.

Systém bude pohodlnější i pro ty, kteří se přestupku dopustí. „Bude to rychlejší. Kdo bude chtít přestupek vyřídit, nebude muset čekat na strážníka. Případ bude rovnou odeslán na služebnu,“ vysvětlil velitel MP Vyškov Petr Sedláček.

Město investovalo do nového systému sedm set tisíc korun. „To rozhodnutí uspíšilo i to, že se městská policie stěhuje do nových prostor, kde budou nové technologie, nové prostory, nové zařízení,“ řekl starosta Vyškova Karel Goldemud.

Dva a půl roku už podobný systém funguje v Brně. Tady strážníkům práci ulehčuje osmdesát odolných tabletů. „Já bych řekla, že je to rychlejší, protože ten čas, co jsme museli stahovat fotky a videa, můžeme věnovat něčemu jinému, třeba prevenci tady v ulicích,“ řekla strážnice MP Brno Jana Glocová. Možnosti brněnských tabletů se navíc neustále rozšiřují. Během několika měsíců v nich přibude třeba celoevropská databáze hledaných osob.