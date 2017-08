Mladíci obvinění ze zapálení kostela v Gutech zůstávají ve vazbě

„Soud stížnost zamítl. Ponechal obviněné ve vazbě. Důvody jsou stejné jako v případě rozhodnutí okresního soudu,“ uvedl dozorující státní zástupce Josef Šuhaj. Potvrdil tak informaci, kterou přinesla ČT24 na Twitteru.

U jednoho z obviněných hrozila možnost, že by se kvůli hrozbě vysokého trestu (až 15 let vězení) vyhýbal trestnímu řízení. U obou pak i to, že by mohli pokračovat v trestné činnosti.

Podle Šuhaje by vyšetřování okolností požáru mohlo skončit ještě v letošním roce. „Je to reálné. Může se ale stát cokoliv,“ upozornil. Čekat se podle něj bude například na znalecké posudky i důkladné vyčíslení vzniklé škody.